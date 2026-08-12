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Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, bel appartement, magnifique, projet de qualite

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12/08/2026
$1,98M
11/08/2026
$1,99M
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ID: 39797
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Reference NTL 114-3 En plein cœur de Tel Aviv, entre le Kikar Hamedina et le Kikar Rabin est proposé à la vente des superbes 3 pièces. D'une superficie de 80m2 et 6m2 de balcon, ils sont livrés avec des finitions haut de gamme, un mamad et la climatisation centrale. Ils disposent aussi d'une place de parking privé et d'un mahsan (cave). La livraison est prévue pour Janvier 2027.

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Tel-Aviv, Israël
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