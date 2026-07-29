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Quartier résidentiel Penthouse À vendre de 5 piÈces avec vue À eilat - tout confort avec armoires murales ainsi qu'une belle cuisine avec son Îlot central - situé en plein quartier des hôtels dans complexe avec piscine et salle de sport et à deux pas du centre commercial icep

Eilat, Israël
depuis
$1,14M
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ID: 39623
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Retamim

À propos du complexe

PENTHOUSE À VENDRE DE 5 PIÈCES AVEC VUE - TOUT CONFORT AVEC ARMOIRES MURALES AINSI QU'UNE BELLE CUISINE AVEC SON ÎLOT CENTRAL - Situé en plein quartier des hôtels dans complexe avec piscine et salle de sport et à deux pas du centre commercial ICEparc Canyon et à 5 minutes de la plage et promenade - pour clients sérieux et exigeants

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Eilat, Israël
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