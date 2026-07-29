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Quartier résidentiel Eilat - penthouse neuf 5 pièces avec piscine privée, terrasse et vue mer - À ne pas manquer !

Ascalon, Israël
depuis
$1,05M
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ID: 39616
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

À vendre à EILAT, penthouse neuf de 5 pièces avec piscine privée, terrasse et vue mer - Quartier Shahamon 6. Le salon a récupéré une pièce afin de doubler la surface du salon cuisine. Tout est neuf avec matériaux nobles et de qualité. Belle cuisine US ouverte, coin bar repas, salon ouvert sur la mer, 3 chambres à coucher, SDB, WC séparé, mamad/pièce forte, placards, climatisation, parking. Vendu vide ou en option en sus. Il ne manque que vous !

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Ascalon, Israël
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