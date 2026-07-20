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Quartier résidentiel Gilo - 3 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$721,600
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ID: 38399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Laish, 401

À propos du complexe

Nouveau bien en vente en exclusivité à Jérusalem, sur la très prisée rue Kamon à Gilo. À proximité de la future ligne de tramway. 3 pièces (dont une suite parentale), 75 m² + balcon, 4 expositions, 2 salles de bain. Étage -1 avec accès au miklat un demi-étage en dessous. Une place de parking. Prix : 2,200,000 sh (négociable).

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Jérusalem, Israël
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