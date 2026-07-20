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Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,94M
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ID: 38682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Référence : GS 102 Quartier Ramat Hadar Emplacement central et pratique : proche des cafés, supermarchés, écoles et synagogues Dans un immeuble boutique Duplex 6 pièces 195 m2 + 40 m2 de terrasse Orientation Sud Ouest Terrasse souccah Rénové

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Giv'at Shmuel, Israël
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