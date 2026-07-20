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Quartier résidentiel Agamim - face au parc

Netanya, Israël
depuis
$1,15M
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11
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ID: 38484
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Agam Kinneret, 6 qnywn gmym

À propos du complexe

Immeuble de standing - 3 ascenseurs et salle de sport 4 pièces - 115 m² + terrasse avec vue sur la mer et le parc Belle hauteur sous plafond - 2 salles de bains + 3 WC Cave + 2 parkings

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Netanya, Israël
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