Quartier résidentiel Centre ville raanana. emplacement premium

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À louer – Local commercial en plein cœur de Ra'anana
Emplacement premium au cœur du centre-ville, dans un secteur commerçant très fréquenté, à proximité immédiate du supermarché, de nombreux commerces et d'un grand parking public.
Ce local offre une excellente visibilité grâce à ses deux grandes vitrines et bénéficie d'un environnement idéal pour développer une activité commerciale.
✔️ 68 m² en rez-de-chaussée
✔️ 68 m² de galerie
✔️ Deux vitrines
✔️ Excellent état
✔️ Toutes activités autorisées, y compris la restauration
✔️ Grand parking à proximité
✔️ Secteur à fort potentiel commercial
Une adresse idéale pour une enseigne souhaitant s'implanter dans l'un des emplacements les plus recherchés de Ra'anana.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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