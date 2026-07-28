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Quartier résidentiel Centre ville raanana. emplacement premium

Raanana, Israël
depuis
$4,920
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ID: 39611
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Opsterland, 4

À propos du complexe

À louer – Local commercial en plein cœur de Ra'anana Emplacement premium au cœur du centre-ville, dans un secteur commerçant très fréquenté, à proximité immédiate du supermarché, de nombreux commerces et d'un grand parking public. Ce local offre une excellente visibilité grâce à ses deux grandes vitrines et bénéficie d'un environnement idéal pour développer une activité commerciale. ✔️ 68 m² en rez-de-chaussée ✔️ 68 m² de galerie ✔️ Deux vitrines ✔️ Excellent état ✔️ Toutes activités autorisées, y compris la restauration ✔️ Grand parking à proximité ✔️ Secteur à fort potentiel commercial Une adresse idéale pour une enseigne souhaitant s'implanter dans l'un des emplacements les plus recherchés de Ra'anana.

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Raanana, Israël
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