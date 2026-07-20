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Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,80M
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ID: 38311
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier d'Arnona, proche des centres commerciaux, synagogue, parcs, écoles et transports en commun ! Immeuble neuf, 13ème étage sur 15 avec 2 ascenseurs. 5 pièces, 2 salles de bain, 136m2 + 16m2 de terrasse. Rénové. 2 places de parking, 1 cave, 3 expositions. Vide-ordure à l'étage.

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Jérusalem, Israël
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