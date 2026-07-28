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Quartier résidentiel 3 piÈces en exclusivitÉ – quartier florentine – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
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ID: 39610
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 32

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces idéalement situé rue Akishon, au cœur de Florentine, un quartier en plein essor réputé pour son ambiance unique, ses cafés branchés, ses restaurants, ses galeries d'art et sa proximité avec Neve Tzedek et le centre-ville. Caractéristiques du bien : - 54 m² habitables parfaitement optimisés - Terrasse ensoleillée de 10 m² - 2e étage avec ascenseur - 3 pièces - Mamad (pièce sécurisée) Idéal pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif dans l'un des secteurs les plus prisés de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs

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