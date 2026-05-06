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Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$782,000
06/05/2026
$782,000
05/05/2026
$777,400
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ID: 35628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces 80m², Kiryat Hayovel, Jérusalem 10ème étage, travaux à prévoir Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 1 salle de bains, 1 douche, 2 WC Climatisation salon, doud shemesh, ballon eau chaude, radiateurs, volets roulants Porte blindée, ascenseur Prix : 2.300.000 sh

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Jérusalem, Israël
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