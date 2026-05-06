Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État

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À vendre, appartement 2 pièces situé dans un secteur central et recherché de Tel-Aviv, proche des commerces, cafés et transports. Appartement de 50 m² au 2e étage (haut 2e étage) dans un immeuble récent d'environ 5 ans. L'appartement comprend une chambre sécurisée (mamad), un séjour lumineux et un agencement fonctionnel. Il bénéficie d'une terrasse en L de 27,5 m² offrant un véritable espace extérieur. Deux orientations (Ouest et Sud) apportent une excellente luminosité. Une place de parking complète le bien. L'environnement est dynamique, résidentiel et apprécié pour sa qualité de vie comme pour l'investissement. Prix demandé : 3.900.000 ₪.
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Tel-Aviv, Israël
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