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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf

Bat Yam, Israël
depuis
$1,34M
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8
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ID: 38670
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Reference : BY 203 Immeuble neuf après TAMA 38 5,5 pièces 140 m2 + 15 m2 de terrasse 5ème étage Une place de parking (robotique)

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Bat Yam, Israël
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