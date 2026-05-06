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Quartier résidentiel Beau 4 pièces en plein centre-ville récent

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06/05/2026
$520,200
05/05/2026
$517,140
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ID: 35647
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Neve Shalom, 16

À propos du complexe

Beau 4 pièces centre-ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
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