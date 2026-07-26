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Quartier résidentiel Lev hair - 2 pieces - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
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7
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ID: 38893
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 79

À propos du complexe

Appartement a vendre a Tel-Aviv, au Lev Hair, tres proche de Rothschild, du tramway et du Parc Hamessila Immeuble classe style Bauhaus 3em etage sans ascenseur 2 pieces 60m2 + 5m2 de balcon en facade Balcon de service de la chambre Haut plafond de 3 metres Tres Lumineux 3 expositions: Nord, Sud, Est Louer a 8,000sh/mois Super pour un investissement comme pour y habiter Prix: 3,290,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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