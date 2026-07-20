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Quartier résidentiel Authentique maison - ein kerem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,26M
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7
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ID: 38320
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

À propos du complexe

Nouveauté à vendre en exclusivité Dans l'un des plus beaux quartiers de Jérusalem, dans le quartier verdoyant et pastoral d'Ein Kerem, une propriété d'une beauté particulière est proposée à la vente pour la première fois. Authentique maison arabe ✨ Hauts plafonds ✨ 4 pièces ✨ Terrain de 420m² ✨ 130m² habitables ✨ 3 terrasses ✨ Un immense jardin verdoyant rempli d'arbres fruitiers ✨ 3 niveaux ✨ Vue à couper le souffle Prix demandé : 6 900 000 ₪ Pour plus d'informations : Mendel Hagège HM-INVEST Israël : 052.577.50.44 France : 01.77.38.01.19

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Jérusalem, Israël
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