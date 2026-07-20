Quartier résidentiel Authentique maison - ein kerem

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Nouveauté à vendre en exclusivité
Dans l'un des plus beaux quartiers de Jérusalem, dans le quartier verdoyant et pastoral d'Ein Kerem, une propriété d'une beauté particulière est proposée à la vente pour la première fois.
Authentique maison arabe
✨ Hauts plafonds
✨ 4 pièces
✨ Terrain de 420m²
✨ 130m² habitables
✨ 3 terrasses
✨ Un immense jardin verdoyant rempli d'arbres fruitiers
✨ 3 niveaux
✨ Vue à couper le souffle
Prix demandé : 6 900 000 ₪
Pour plus d'informations :
Mendel Hagège
HM-INVEST
Israël : 052.577.50.44
France : 01.77.38.01.19
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Jérusalem, Israël
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