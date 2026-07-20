Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, permis de construire, projet de qualité

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Référence: JR 107
Quartier: Arnona
Projet neuf de 2 immeubles de 30 étages
Prestations dans l'immeuble : Lobby luxueux, salle de sport, synagogue
Emplacement spécialement conçu pour construire les souccah
Livraison: Eté 2028
Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 3, 4, 5 pièces ainsi que des minis penthouse et penthouse
Chaque appartement est livré avec une place de parking souterrain ainsi qu’une cave.
Types d’appartements:
3 pièces: surface de 82 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 15e étage, prix: à partir de 3.140.000 nis
4 pièces: surface de 96 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 3e étage, prix: à partir de 3.600.000 nis
5 pièces: surface de 125 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 4e étage, prix: à partir de 4.709.000 nis
Plusieurs possibilités de paiement et de prendre un prêt chez le promoteur
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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