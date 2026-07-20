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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, permis de construire, projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
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ID: 38714
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

À propos du complexe

Référence: JR 107 Quartier: Arnona Projet neuf de 2 immeubles de 30 étages Prestations dans l'immeuble : Lobby luxueux, salle de sport, synagogue Emplacement spécialement conçu pour construire les souccah Livraison: Eté 2028 Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 3, 4, 5 pièces ainsi que des minis penthouse et penthouse Chaque appartement est livré avec une place de parking souterrain ainsi qu’une cave. Types d’appartements: 3 pièces: surface de 82 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 15e étage, prix: à partir de 3.140.000 nis 4 pièces: surface de 96 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 3e étage, prix: à partir de 3.600.000 nis 5 pièces: surface de 125 m2 avec terrasse de 10 m2, à partir du 4e étage, prix: à partir de 4.709.000 nis Plusieurs possibilités de paiement et de prendre un prêt chez le promoteur

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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