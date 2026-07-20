  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Penthouse - rue calme - rothschild

Quartier résidentiel Penthouse - rue calme - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,07M
;
Quartier résidentiel Penthouse - rue calme - rothschild
1
Laisser une demande
ID: 38412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Habima Square

À propos du complexe

Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de la place Habima et Rothschild ! Immeuble boutique classé Seul à l'étage 5ème étage avec ascenseur 180m² + 30m² de terrasse + 48m² de toit-terrasse 4 pièces 2 grandes suites parentales + 1 très grande suite parentale de 40m² Surface carrée Vue dégagée Livraison pour août 2023 Il y a la possibilité d'acheter un parking double dans l'immeuble à côté Prix : 18 500 000₪ Pour plus d'informations : HM-INVEST.co.il Israël (+972) : 052 577 50 44 France (+33) : 01 77 38 01 19

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique
Herzliya, Israël
depuis
$2,46M
Quartier résidentiel Penthouse de rêve – vue mer – ir yamim
Netanya, Israël
depuis
$2,26M
Quartier résidentiel Duplex avec terrasse, calme, proche de la mer, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Superbe 103 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,75M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse - rue calme - rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Étage complet, calme et central + cave aménagée en studio
Quartier résidentiel Étage complet, calme et central + cave aménagée en studio
Quartier résidentiel Étage complet, calme et central + cave aménagée en studio
Hatzor-Haglilit, Israël
depuis
$1,61M
À Kiryat Moshe, nouveau sur le marché : Idéalement situé à proximité du tram (ligne verte), magnifique appartement de 4,5 pièces occupant un étage entier. Mirpeset souccah, 2ème étage, 4 orientations. Comprend un grand espace en entresol avec fenêtre, faisant office d'unité d'habitation indé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,39M
Rez-de-jardin 5 pièces avec 2 parkings et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$715,040
Référence : JR 113 Quartier : Kiryat Yovel 3 pièces Surface de 58 m² Vue ouverte sur le parc 1er étage Climatisation Projet « pinouy-binouy » prévu
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller