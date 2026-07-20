Quartier résidentiel Penthouse - rue calme - rothschild

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Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de la place Habima et Rothschild !
Immeuble boutique classé
Seul à l'étage
5ème étage avec ascenseur
180m² + 30m² de terrasse + 48m² de toit-terrasse
4 pièces
2 grandes suites parentales + 1 très grande suite parentale de 40m²
Surface carrée
Vue dégagée
Livraison pour août 2023
Il y a la possibilité d'acheter un parking double dans l'immeuble à côté
Prix : 18 500 000₪
Pour plus d'informations :
HM-INVEST.co.il
Israël (+972) : 052 577 50 44
France (+33) : 01 77 38 01 19
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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