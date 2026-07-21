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Quartier résidentiel Authentique maison arabe - ein kerem

Jérusalem, Israël
depuis
$3,28M
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ID: 38851
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

À propos du complexe

Une propriété d'exception, d'une beauté rare, est proposée à la vente pour la première fois. Au cœur du magnifique village bucolique d'Ein Kerem. Construction typique d'Ein Kerem : hauts plafonds avec poutres apparentes, une authentique maison arabe. Deux maisons indépendantes, chacune avec son entrée séparée, sont construites sur un terrain de 500 m². Première maison : 130 m² habitables. Deuxième maison : 138 m² habitables. Prix : 10,000,000 sh

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Jérusalem, Israël
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