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Quartier résidentiel Park hayarkon - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
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7
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ID: 38319
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 58

À propos du complexe

Appartement à vendre dans le vieux nord de Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Park Hayarkon Immeuble avec potentiel de Tama 38 3ème étage sur 3 sans ascenseur 91.5m² 3 pièces À rénover 1 parking 2 expositions : Sud, Est Prix : 5,300,000₪ Pour plus d'informations : Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israël (+972) : 052,577,50,44 France (+33) : 01,77,38,01,19

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Tel-Aviv, Israël
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