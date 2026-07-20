Quartier résidentiel Tour midtown - 3 pièces

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Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans la magnifique tour Midtown !
La tour est située dans le centre de Tel-Aviv, près des jardins de Sarona, d'Azrieli, du centre-ville et facilement accessible en transports en commun, avec entrée et sortie de la ville. L'immeuble offre des services complets, dont un lobby luxueux avec garde 24h/7j, salle de sport et piscine extérieure et plus encore !
L'appartement est lumineux et confortable et offre une expérience de vie agréable.
Étage : 26ème avec 6 ascenseurs
3 pièces
68 m² + 10 m² de terrasse
1 place de parking
Prix : 3,490,000 sh
Location à 8,500 sh/mois
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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