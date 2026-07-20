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Quartier résidentiel Tour midtown - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
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7
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ID: 38334
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Derekh Namir

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans la magnifique tour Midtown ! La tour est située dans le centre de Tel-Aviv, près des jardins de Sarona, d'Azrieli, du centre-ville et facilement accessible en transports en commun, avec entrée et sortie de la ville. L'immeuble offre des services complets, dont un lobby luxueux avec garde 24h/7j, salle de sport et piscine extérieure et plus encore ! L'appartement est lumineux et confortable et offre une expérience de vie agréable. Étage : 26ème avec 6 ascenseurs 3 pièces 68 m² + 10 m² de terrasse 1 place de parking Prix : 3,490,000 sh Location à 8,500 sh/mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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