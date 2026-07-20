  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Vieux nord - immeuble neuf

Quartier résidentiel Vieux nord - immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
;
6
Laisser une demande
ID: 38387
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    De Haas, 11 b

À propos du complexe

Superbe appartement neuf à vendre dans le Vieux Nord de Tel-Aviv. Immeuble neuf et appartement jamais habité. 7ème étage sur 8 avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 125m2 + 14m2 de terrasse Souccah (ouverte au ciel). Vue dégagée. Rénové de haut standing. 1 place de parking. Prix : 9,000,000sh

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,90M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Netivot, Israël
depuis
$754,400
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$2,46M
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Basel – 3 pièces – calme et très lumineux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vieux nord - immeuble neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Référence : TL 2674 Quartier : Nave Ofer Magnifique penthouse 5 pièces dont mamad Surface de 143 m² Terrasse de 105 m² avec vue panoramique sur la mer de Tel Aviv, Yaffo Étage élevé avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain 2 places de parking Cave Appartement clair et spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,70M
Immeuble de standing à 50m de la mer. Magnifique 4 pièces de 90m² + 14m² de terrasse vue mer. Étage élevé, très lumineux, appartement de standing, 2 salles de bains, 2 toilettes, parking au cadastre ! Produit unique en exclusivité
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Situé à proximité du parc Hayarkon dans petite rue résidentielle. 2,5 pièces de 65 m² avec balcon de 12 m², parking, ascenseur dans immeuble récent. À ne pas louper !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller