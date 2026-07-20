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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, proche de la mer, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38254
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre et investissement. 2 pièces de 56 m² avec grand salon-cuisine lumineux et très calme, situé entre Ben Yehuda, Frishman et Gordon à 7 minutes de la mer. À ne pas rater !

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Tel-Aviv, Israël
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