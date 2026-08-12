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Vue sur la mer Maisons à vendre en Pologne

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Maison 3 chambres dans Wiazowna, Pologne
Maison 3 chambres
Wiazowna, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de 155 m2 à vendre à Wiśzowna, à seulement 5 km de Varsovie. Spacieuse, fonctionn…
$437,157
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Maison 7 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 7 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
La maison est située dans la dernière rangée de bâtiments, bordant directement la forêt de K…
$3,84M
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Maison 4 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 4 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Segment intermédiaire à vendre - Białołęka, Brzeziny Street. Un segment central moderne et f…
$527,238
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LDV InvestLDV Invest
Maison 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Maison 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 2
Maisons à vendre dans le développement résidentiel moderne de Miłosna à Majdan. Ces maisons…
$264,679
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Maison 7 chambres dans Konstancin Jeziorna, Pologne
Maison 7 chambres
Konstancin Jeziorna, Pologne
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
Nombre d'étages 2
Gaia Park Housing Estate – un endroit où la nature donne le rythme. Konstancin-Jeziorna est…
$1,07M
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Maison 3 chambres dans Mysiadlo, Pologne
Maison 3 chambres
Mysiadlo, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Nombre d'étages 2
Maisons inspirées par la lumière, l'harmonie et la nature Zielone Mysiadło est un quartier m…
$344,427
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Maison 7 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 7 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 758 m²
Nombre d'étages 2
VILLA MODERNE DANS LE CŒUR DE L'Ancien MOKOTÓW Villa spacieuse Espace unique **** CHAMBRE…
$4,21M
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