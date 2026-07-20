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Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,87M
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ID: 38498
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

À propos du complexe

À 5 mn de la mer, parking, ascenseur, balcon. 5 pièces de 130 m² + 10 m² de terrasse, situé entre Frishman et la mer. Lumineux et spacieux. Photos disponibles, possibilité de travaux.

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Tel-Aviv, Israël
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