  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, rénové, spacieux

Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
;
11
Laisser une demande
ID: 38608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique appartement rénové avec charme de 75 m² avec ascenseur en façade, situé proche Frishman et Kikar Rabin.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Beau 4 pièces en plein centre-ville récent
Ascalon, Israël
depuis
$501,840
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$947,920
Quartier résidentiel Appartement 5, 5 pièces | quartier neve hadarim | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Afficher tout Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Levontin à quelques pas de Rothschild ! Bel immeuble classé rénové. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 2 pièces. 45m2 + 5.5m2 de balcon ouvert au ciel. Hauts plafonds. 3 expositions. Vendu meublé. Loué à 8,300sh/mois. Super pour un investiss…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Afficher tout Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$1,71M
Référence : AK 157 Quartier : Afridar, proche de toutes commodités et de la plage Grande villa 5 pièces Terrain de 700 m² Surface habitable de 250 m² 2 cuisines Climatisation Mamad Parking privé Actuellement louée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Afficher tout Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,00M
Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv ! Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, au sein du Dizengoff Center, à proximité immédiate de tous les sites culturels (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin et bien d'autres), avec un accès direct aux transports en commun et à seulem…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller