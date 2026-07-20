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Quartier résidentiel Superbe penthouse - talpiot

Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38332
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Derekh Beit Lehem, 138

À propos du complexe

Superbe penthouse à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Talpiot ! Immeuble neuf 11ème étage avec ascenseurs 4 pièces (5 pièces à l'origine) 2 salles de bain 135m² + 100m² de terrasse Cuisine extérieure Sol chauffant 2 places de parking Prix : 6,480,000₪

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Jérusalem, Israël
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