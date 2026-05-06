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Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces vue mer

Bat Yam, Israël
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$1,43M
06/05/2026
$1,43M
05/05/2026
$1,42M
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ID: 35729
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Magnifique 5 pièces au Parc Ayam de Bat Yam à proximité de Rishon LeZion. Pleine vue mer ! Proche de tous les commerces, country club, écoles, restaurants et plage. À quelques minutes du tramway.

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Bat Yam, Israël
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