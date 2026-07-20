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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! rez-de-jardin de 3 pièces à vendre dans un immeuble boutique neuf, à quelques pas de la plage, allenby, tel aviv

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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! rez-de-jardin de 3 pièces à vendre dans un immeuble boutique neuf, à quelques pas de la plage, allenby, tel aviv
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ID: 38816
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2689 Quartier : Allenby/Kerem Hatemanim 3 pièces en rez-de-jardin dont mamad Surface de 68 m² Jardin de 55 m² Très belle hauteur sous plafond 2 salles de bain Appartement lumineux Un bien rare, idéal pour profiter pleinement de la vie urbaine à proximité immédiate de la mer

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Tel-Aviv, Israël
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