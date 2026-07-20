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Quartier résidentiel Maison natif 600

Netanya, Israël
depuis
$4,66M
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ID: 38487
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

En face de la descente de la plage – Maison neuve de promoteur. Piscine et ascenseur dans la résidence. 7 pièces avec 4 salles de bains. Belle vue mer.

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Netanya, Israël
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