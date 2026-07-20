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Quartier résidentiel Rare à kiryat moché : grand 5, 5 pièces avec parking, souca et cave

Jérusalem, Israël
depuis
$1,51M
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6
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ID: 38584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Basel, 8

À propos du complexe

À vendre, dans un petit immeuble de quartier central, à proximité immédiate du tram et ayant bénéficié d'un Tama 38 de grande qualité, appartement de 5,5 pièces, au 4ème étage, accessibilité complète grâce à deux ascenseurs de chabbat, mamad, balcon souca, parking et cave. La rénovation est partielle, ce qui permet de compléter les travaux selon les souhaits de l'acheteur.

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Jérusalem, Israël
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