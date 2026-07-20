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Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire

Netanya, Israël
depuis
$934,800
;
7
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ID: 38378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Nitsa, 34

À propos du complexe

Appartement à vendre à Netanya, proche de Nitsa et de la mer ! Immeuble neuf et de qualité avec salle de sport et salle des fêtes. 12ème étage avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 97m² + 12m² de terrasse. Vue mer. 2 places de parking, 1 cave. Prix : 2 850 000₪

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Netanya, Israël
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