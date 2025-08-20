  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot

Nouveaux bâtiments à vendre en Netivot

appartements
1
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$379,215
Dans le nouveau quartier de Netivot Le quartier Ramot Yoram en plein Expansion mitoyen au quartier neve sharone . Investissement pure .Grand choix d appartement du 3 pieces au Penthouse avec des rez de jardin . Livraison dans 2 ans .Avec garantie bancaire
