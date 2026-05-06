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Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
06/05/2026
$1,19M
05/05/2026
$1,18M
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ID: 35592
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau projet Katamon Jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin Situé dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues, 5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livraison décembre 2029 Modalités de paiement Ce projet est accompagné par la Banque Leumi 20% 80% ou en plusieurs fois 2 pièces de 53 à 69m² avec 9m² de terrasse, à partir du 28ème étage, vue sur le parc côté sud avec une cave mais pas de parking - Prix à partir de 2.400.000 sh 2,5 pièces 69m² et 12m² terrasse Prix : 3.000.000 sh 3 pièces 80m² et 11m² terrasse avec cave et parking, à partir du 22ème étage, exposition : Nord/Ouest Prix à partir de 3.500.000 sh 5 pièces 120m² et 11m² terrasse, avec 2 parkings et une cave, 9ème étage - Prix à partir de 4.500.000 sh 5 pièces 135m², 2 terrasses de 18m² et 12m², 3 salles de bains avec toilettes, 11ème étage – Prix à partir de 5.000.000 sh Ces prix peuvent être sujets à variation et n'incluent pas notre commission d'agence qui est de 2% H.T. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, appelez-nous Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

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Jérusalem, Israël
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