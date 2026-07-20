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Quartier résidentiel Mekor haïm – 2 pièces neuf avec balcon, vue ouverte et grande cave

Jérusalem, Israël
depuis
$1,968
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ID: 38797
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Nouveau sur le marché ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haïm, proche de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à proximité de la promenade du Parc HaMesila, et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Chabbat. Magnifique appartement neuf de 2 pièces, d'une surface de 49 m² + 5 m² de balcon. Un véritable petit bijou, avec une vue ouverte vers l'ouest, une belle luminosité et une atmosphère pleine de charme. L'appartement comprend une cuisine améliorée, une chambre sécurisée mamad, une salle d'eau, un chauffage au sol, une climatisation VRF, ainsi qu'un système Smart Home. Gros avantage : l'appartement dispose d'un grand débarras privé de 13 m². Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
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