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Quartier résidentiel Superbe penthouse - proche mer - vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,18M
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ID: 38314
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 213

À propos du complexe

Superbe Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier du Vieux Nord, à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf. 7ème étage sur 7 avec ascenseur direct dans l'appartement. 4,5 pièces. 2 salles de bain. 132m² + 33m² de toit-terrasse avec une vue mer. 4 expositions. Mamad. Prix : 9 690 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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