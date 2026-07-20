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Quartier résidentiel Bon emplacement, proche de la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !, spacieux, entierement meuble

Bat Yam, Israël
depuis
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ID: 38763
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

À propos du complexe

Référence: 6487 Quartier: 1ere ligne de mer, proche de toutes commodités 4 pièces Entièrement meublé Surface: 90 m2 Vue magnifique sur la mer 3e étage avec ascenseur 2 toilettes Buanderie Parking Entrée immédiate

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Bat Yam, Israël
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