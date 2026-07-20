Quartier résidentiel Appartement luxueux 5 pièces | quartier kramim à rishon lezion

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Appartement 5 pièces
Grand appartement 5 pièces entièrement rénové dans le quartier Kramim, Rishon LeZion !!!
• Grand appartement 5 pièces, spacieux et lumineux
• Environ 114 m² construits (selon arnona)
• 4ème étage sur 6
• Petit immeuble de qualité et bien entretenu – seulement 13 appartements au total
• Appartement rénové de fond en comble – tout est neuf !!!
• Dans le cadre de la rénovation, tout a été remplacé – électricité, plomberie et infrastructures, tout récent
• Cuisine luxueuse avec finitions haut de gamme
• Parquet de luxe dans l'appartement
• Appartement équipé et soigné dans les moindres détails
• Mamad
• Terrasse solarium d'environ 7 m², surélevée
• Parking au tabu
• Chauffe-eau solaire
• Placards muraux de luxe de la société Delkov dans les chambres
• Barreaux dans tout l'appartement
• Appartement en parfait état – il suffit d'arriver avec les valises
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Rishon LeZion, Israël
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