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Quartier résidentiel Appartement luxueux 5 pièces | quartier kramim à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$980,720
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8
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ID: 38563
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement 5 pièces Grand appartement 5 pièces entièrement rénové dans le quartier Kramim, Rishon LeZion !!! • Grand appartement 5 pièces, spacieux et lumineux • Environ 114 m² construits (selon arnona) • 4ème étage sur 6 • Petit immeuble de qualité et bien entretenu – seulement 13 appartements au total • Appartement rénové de fond en comble – tout est neuf !!! • Dans le cadre de la rénovation, tout a été remplacé – électricité, plomberie et infrastructures, tout récent • Cuisine luxueuse avec finitions haut de gamme • Parquet de luxe dans l'appartement • Appartement équipé et soigné dans les moindres détails • Mamad • Terrasse solarium d'environ 7 m², surélevée • Parking au tabu • Chauffe-eau solaire • Placards muraux de luxe de la société Delkov dans les chambres • Barreaux dans tout l'appartement • Appartement en parfait état – il suffit d'arriver avec les valises

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Loisirs

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