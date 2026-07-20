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Quartier résidentiel Maison privée de charme à louer à yemin moshe, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$8,200
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11
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ID: 38606
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bloomfield

À propos du complexe

Magnifique maison privée, lumineuse, authentique et pleine de caractère. ? 160 m² habitables ? 3 niveaux ?️ 4,5 pièces ? 3 salles de bains Niveau principal : - Cuisine - Salon - Suite parentale avec salle de bains - WC invités avec douche Niveau inférieur : - Buanderie Niveau supérieur : - 3,5 pièces - Salle de bains ?️ Disponible meublée ou partiellement meublée ? Disponible immédiatement ? Loyer : 25 000 ₪ / mois ?️ Vaad bait : environ 2 200 ₪ / an ?️ Arnona (taxe municipale) : 13 500 ₪ / an

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

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