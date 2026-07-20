  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod

Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$633,040
;
4
Laisser une demande
ID: 38782
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Sans intérêts – Sans indexation Deux immeubles situés dans le quartier Aleph d'Ashdod. Le quartier Aleph est le quartier le plus au nord d'Ashdod et se trouve à environ 750 mètres de la mer. Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire. Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, et des transports en commun. Dans le cadre de ce projet, 15 logements seront ajoutés à chaque immeuble : trois au rez-de-chaussée, huit aux cinquième et sixième étages, et quatre mini-penthouses, soit un total de 30 logements supplémentaires pour les deux immeubles. Caractéristiques de l'appartement : • Appartement de 4 pièces avec mirpeset et mamad • 90 m² habitables + environ 8 m² de mirpeset ensoleillée • Livraison : 36 mois après la signature du contrat • Suite parentale avec WC et douche, et une salle de bain supplémentaire Prix exceptionnel ! Appartement 4 pièces à seulement 1 930 000 NIS ! Modalités de paiement : 15% // 85% – Sans intérêts – Sans indexation Une opportunité à ne pas manquer ! Contactez-nous.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,58M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv
Azor, Israël
depuis
$1,312
Quartier résidentiel Penthouse avec piscine - prime location
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,706
Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$16,40M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$633,040
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
Immeuble livré en 2017. Condo avec salle de sport, jardin et parking. 3 chambres à coucher + 2 salles de bain. 5 minutes à pied de la plage. Vue mer 180 degrés
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
RUE TRÈS RECHERCHÉE À 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTATIONS HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$842,960
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller