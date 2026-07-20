Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod

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Sans intérêts – Sans indexation
Deux immeubles situés dans le quartier Aleph d'Ashdod.
Le quartier Aleph est le quartier le plus au nord d'Ashdod et se trouve à environ 750 mètres de la mer.
Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire.
Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, et des transports en commun.
Dans le cadre de ce projet, 15 logements seront ajoutés à chaque immeuble : trois au rez-de-chaussée, huit aux cinquième et sixième étages, et quatre mini-penthouses, soit un total de 30 logements supplémentaires pour les deux immeubles.
Caractéristiques de l'appartement :
• Appartement de 4 pièces avec mirpeset et mamad
• 90 m² habitables + environ 8 m² de mirpeset ensoleillée
• Livraison : 36 mois après la signature du contrat
• Suite parentale avec WC et douche, et une salle de bain supplémentaire
Prix exceptionnel !
Appartement 4 pièces à seulement 1 930 000 NIS !
Modalités de paiement : 15% // 85% – Sans intérêts – Sans indexation
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Ashdod, Israël
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