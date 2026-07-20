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Quartier résidentiel Exclusivité dans le quartier abramovitch | rue karl netter | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$744,560
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8
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ID: 38530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Exclusivité dans le quartier Abramovitch | Rue Karl Netter | Rishon LeZion ✨? ? 4 pièces, environ 100 m² au Tabou (en réalité bien plus) ? 1er étage + ascenseur ? Construction ancienne de qualité – grands espaces lumineux ? Suite parentale avec WC et douche ? Chauffe-eau au gaz ? Parking au Tabou + parking supplémentaire attenant à l'immeuble ? Immeuble bien entretenu ♿ Accès complet aux personnes à mobilité réduite ? Appartement soigné et en parfait état ? Emplacement central au cœur du très prisé quartier Abramovitch, à distance de marche des établissements scolaires, centres commerciaux et transports en commun, avec un fort potentiel de valorisation grâce au renouveau urbain de la zone | Excellent accès à la route 431 et aux axes principaux de la ville. Bien à vendre absolument – une véritable opportunité pour qui recherche un grand appartement accessible et confortable dans un secteur recherché

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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