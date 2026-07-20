Quartier résidentiel Exclusivité dans le quartier abramovitch | rue karl netter | rishon lezion

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Exclusivité dans le quartier Abramovitch | Rue Karl Netter | Rishon LeZion ✨?
? 4 pièces, environ 100 m² au Tabou (en réalité bien plus)
? 1er étage + ascenseur
? Construction ancienne de qualité – grands espaces lumineux
? Suite parentale avec WC et douche
? Chauffe-eau au gaz
? Parking au Tabou + parking supplémentaire attenant à l'immeuble
? Immeuble bien entretenu
♿ Accès complet aux personnes à mobilité réduite
? Appartement soigné et en parfait état
? Emplacement central au cœur du très prisé quartier Abramovitch, à distance de marche des établissements scolaires, centres commerciaux et transports en commun, avec un fort potentiel de valorisation grâce au renouveau urbain de la zone | Excellent accès à la route 431 et aux axes principaux de la ville.
Bien à vendre absolument – une véritable opportunité pour qui recherche un grand appartement accessible et confortable dans un secteur recherché
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Rishon LeZion, Israël
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