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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, clair, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
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ID: 38468
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

situe dans magnifique une tour proche kikar amedina 2 pieces spacieux 80 m2 + 6 m2 de terrasse park ascenseur cave salle de sport piscine

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Tel-Aviv, Israël
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