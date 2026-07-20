  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Location appartement meublé jtower jérusalem – 4 pièces haut de gamme au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Location appartement meublé jtower jérusalem – 4 pièces haut de gamme au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$3,936
;
7
Laisser une demande
ID: 38279
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 110

À propos du complexe

Au sein de la prestigieuse tour JTower, l'une des résidences les plus recherchées de Jérusalem, découvrez un appartement entièrement rénové et meublé où élégance, confort et emplacement exceptionnel se rencontrent. Idéalement situé au cœur de la ville, à proximité immédiate du marché Mahane Yehuda, de la rue piétonne Ben Yehuda, du tramway, des commerces et des principaux centres d'affaires, ce bien offre un style de vie privilégié dans un environnement dynamique et raffiné. Avec ses 110 m² parfaitement agencés, ses quatre pièces dont trois chambres, son agréable balcon, son parking privé, son Mamad et son ascenseur de Shabbat, cet appartement répond aux attentes d'une clientèle à la recherche d'un logement clé en main. La luminosité naturelle, la qualité de l'ameublement et la superbe vue panoramique sur Jérusalem créent une atmosphère chaleureuse et élégante où il suffit de poser ses valises. Cette adresse constitue un choix privilégié pour les familles, les jeunes couples, les olim, mais également pour les diplomates, les collaborateurs d'ambassades et de consulats, les médecins, chercheurs, professeurs d'université et dirigeants d'entreprises internationales souhaitant bénéficier d'un appartement premium dans un secteur central parfaitement desservi. Disponible immédiatement, ce bien rare représente une opportunité unique de profiter d'un cadre de vie exceptionnel au cœur de Jérusalem, dans une résidence reconnue pour son standing et son emplacement stratégique.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,30M
Quartier résidentiel Jérusalem – au cœur du centre-ville
Jérusalem, Israël
depuis
$1,902
Quartier résidentiel Avec terrasse, bonne affaire, haut standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Eilat, Israël
depuis
$1,30M
Vous regardez
Quartier résidentiel Location appartement meublé jtower jérusalem – 4 pièces haut de gamme au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,936
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,23M
Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
Situé rue Mendele, l'une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d'un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l'animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s'agit d'un appartement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Reference : H1 Proche de dizengof 3 pièces avec un lit double et 2 lits simple 1 er étage Ascenseur Totalement meublé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller