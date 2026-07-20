Quartier résidentiel Location appartement meublé jtower jérusalem – 4 pièces haut de gamme au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595

Au sein de la prestigieuse tour JTower, l'une des résidences les plus recherchées de Jérusalem, découvrez un appartement entièrement rénové et meublé où élégance, confort et emplacement exceptionnel se rencontrent. Idéalement situé au cœur de la ville, à proximité immédiate du marché Mahane Yehuda, de la rue piétonne Ben Yehuda, du tramway, des commerces et des principaux centres d'affaires, ce bien offre un style de vie privilégié dans un environnement dynamique et raffiné.
Avec ses 110 m² parfaitement agencés, ses quatre pièces dont trois chambres, son agréable balcon, son parking privé, son Mamad et son ascenseur de Shabbat, cet appartement répond aux attentes d'une clientèle à la recherche d'un logement clé en main. La luminosité naturelle, la qualité de l'ameublement et la superbe vue panoramique sur Jérusalem créent une atmosphère chaleureuse et élégante où il suffit de poser ses valises.
Cette adresse constitue un choix privilégié pour les familles, les jeunes couples, les olim, mais également pour les diplomates, les collaborateurs d'ambassades et de consulats, les médecins, chercheurs, professeurs d'université et dirigeants d'entreprises internationales souhaitant bénéficier d'un appartement premium dans un secteur central parfaitement desservi.
Disponible immédiatement, ce bien rare représente une opportunité unique de profiter d'un cadre de vie exceptionnel au cœur de Jérusalem, dans une résidence reconnue pour son standing et son emplacement stratégique.