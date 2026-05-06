  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking

Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking

Ramat Gan, Israël
depuis
$902,460
;
5
Laisser une demande
ID: 36064
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Ben Gurion,

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Et carré cœur de Ramat Gan 72 m2 + balcon Ascenseur + mamad + parking Super investissement

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces au centre-ville de hadera
Hadera, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$997,100
Quartier résidentiel Super affaire ! appartement 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$571,220
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,68M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking
Ramat Gan, Israël
depuis
$902,460
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$19,50M
Penthouse de luxe dans le Vieux Nord avec vue sur la ville et la mer. 4.5 pièces de 168 m² avec 2 balcons de 48 m² et 26 m². Superbe terrasse privée sur le toit de 40 m². 3 grandes chambres et une plus petite. 3 salles de bains. Immeuble neuf haut de gamme avec ascenseur et 2 places de parki…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,26M
maison de 247 m2 sur 2 niveaux. sur un terrain de 424 m2 A renover .gros potentiel . possibilite d agrandissement et de construire une piscine. la maison est situee dans une impasse proche de la route 2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller