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Quartier résidentiel Proche mer - kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,94M
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10
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ID: 38339
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zrubavel, 10

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de l'hôtel Mandarin et à 2 pas de la mer ! 5ème étage avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain. 90m² + 14m² de terrasse. Mamad. 1 parking. 3 expositions. Rénové et meublé. Prix : 8,950,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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