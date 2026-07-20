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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités

Ashdod, Israël
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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités
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ID: 38550
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6951 Quartier : Hakirya/Maar À la location clinique/magasin Surface de 85 m² Climatisation Entrée immédiate

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Ashdod, Israël
Soins de santé
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