Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, neuf, proche de la mer, projet de qualité

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Référence: TL 2492
Projet neuf
Immeuble boutique de 7 appartements répartis sur 6 étages
Quartier: Quartier de la mer
Tous les appartements sont vendus avec une place de parking
Livraison: 2028
Dans ce projet, il nous reste à la vente 3 appartements :
4 pièces rez de jardin: surface de 96 m2 avec jardin de 90 m2, à partir de 11.690.000 nis
4 pièces: surface de 132 m2 avec terrasse de 16 m2, à partir de 12.100.000 nis
3 pièces penthouse: surface de 83 m2 avec terrasse de 55 m2 + 30 m2 de toit, à partir de 17.000.000 nis
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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