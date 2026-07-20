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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38703
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2492 Projet neuf Immeuble boutique de 7 appartements répartis sur 6 étages Quartier: Quartier de la mer Tous les appartements sont vendus avec une place de parking Livraison: 2028 Dans ce projet, il nous reste à la vente 3 appartements : 4 pièces rez de jardin: surface de 96 m2 avec jardin de 90 m2, à partir de 11.690.000 nis 4 pièces: surface de 132 m2 avec terrasse de 16 m2, à partir de 12.100.000 nis 3 pièces penthouse: surface de 83 m2 avec terrasse de 55 m2 + 30 m2 de toit, à partir de 17.000.000 nis

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Tel-Aviv, Israël
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