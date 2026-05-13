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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
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ID: 36589
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shneur, 15

À propos du complexe

A vendre rue Zalman Shneur 11 dans le Lev Hair. À deux pas du centre commercial Dizengoff et de Bograshov, et à quelques minutes à pied de la mer ! Dans un immeuble neuf L'appartement de vos rêves dans un emplacement idéal ! 3 pièces, 2 chambres dont un mamad. Ascenseur, balcon et parking ! Magnifique immeuble neuf avec un grand hall d'entrée. Au 2e étage avec ascenseur. Appartement de 3 pièces de 60 m² avec 5m2 de terrasse ensoleillée ! Façade ouverte, verdoyante et baignée de soleil. Agencement parfait et optimisation de l'espace. Un mamad et une autre chambre avec 2 grandes fenêtres. Parking privatif et local à velos commun.

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Tel-Aviv, Israël
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