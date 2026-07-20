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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier abramovitch

Rishon LeZion, Israël
depuis
$652,720
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ID: 38558
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Quartier Abramovitch - Rue Shapira Nouveau bien en exclusivité à la vente ! ? ? Rishon LeZion | Quartier Abramovitch Appartement 3 pièces d'environ 80 m² grand et particulièrement spacieux Espace de réception large et agréable pour un accueil parfait ✔️ 3 orientations - lumineux et aéré ✔️ Parking au tabu ✔️ Convient pour habitation ou investissement ? Actuellement loué à une locataire de qualité souhaitant rester - revenus immédiats ! Excellent aussi pour jeunes couples ! Commercialisation exclusive

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Rishon LeZion, Israël
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