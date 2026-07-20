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Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,20M
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2
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ID: 38773
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Quartier Remez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Remez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet est construit avec un accent particulier sur la qualité de construction, une planification soignée et des finitions techniques riches. Il est situé dans une rue calme et intérieure au cœur du quartier, à proximité de centres commerciaux, de loisirs et des grands axes de circulation de l'ouest de Rishon LeZion. Points clés du projet : • Immeuble boutique de qualité – 12 unités seulement • Environnement résidentiel calme et qualitatif • Architecture soignée • Finitions techniques haut de gamme Mix des appartements : • Appartements de 5 pièces • Mini-penthouses de 4 pièces • 2 penthouses de luxe Prestations et avantages : • Parking inscrit au Tabou (registre foncier) • Revêtement en pierre de luxe avec enduit et aluminium • Lobby d'entrée luxueux à design architectural • Local poussettes et vélos • Rue calme et intérieure Date d'emménagement estimée : 06/2026 Prix : • Appartements 5 pièces – à partir de 3 500 000 ₪ • Appartements 4 pièces – nous contacter pour plus d'informations

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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