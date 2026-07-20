Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez

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Quartier Remez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique
Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Remez, comprenant seulement 12 unités de logement.
Le projet est construit avec un accent particulier sur la qualité de construction, une planification soignée et des finitions techniques riches. Il est situé dans une rue calme et intérieure au cœur du quartier, à proximité de centres commerciaux, de loisirs et des grands axes de circulation de l'ouest de Rishon LeZion.
Points clés du projet :
• Immeuble boutique de qualité – 12 unités seulement
• Environnement résidentiel calme et qualitatif
• Architecture soignée
• Finitions techniques haut de gamme
Mix des appartements :
• Appartements de 5 pièces
• Mini-penthouses de 4 pièces
• 2 penthouses de luxe
Prestations et avantages :
• Parking inscrit au Tabou (registre foncier)
• Revêtement en pierre de luxe avec enduit et aluminium
• Lobby d'entrée luxueux à design architectural
• Local poussettes et vélos
• Rue calme et intérieure
Date d'emménagement estimée : 06/2026
Prix :
• Appartements 5 pièces – à partir de 3 500 000 ₪
• Appartements 4 pièces – nous contacter pour plus d'informations
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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