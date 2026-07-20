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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! magnifique 5 pièces de rêve à vendre, vue imprenable sur la mer, maar, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$2,46M
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2
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ID: 38551
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1010 Quartier : Maar, un des quartiers les plus demandés d'Ashdod Grand 5 pièces entièrement rénové dont mamad Surface de 260 m² Terrasse de 55 m² avec vue panoramique sur la mer Étage élevé avec 2 ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation 2 salles de bain Cave 2 places de parking privées Décoré avec beaucoup de goût, haut standing

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Ashdod, Israël
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